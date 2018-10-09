Хейли рассказала о планах по участию в президентской кампании в США в 2020 году

Постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли объяснила свое решение уйти в отставку, передает Reuters.

По ее словам, ее решение не связано с личными причинами. Она заметила, что в течение восьми лет делала все, что было в ее силах, но «иногда должны приходить другие люди, которые вложат новые силы».

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Хейли подчеркнула, что в 2020 году не планирует баллотироваться на пост американского президента и будет агитировать за нынешнего лидера страны Дональда Трампа во время президентской кампании.

Ранее Трамп прокомментировал отставку Хейли.