Ким Чен Ын пригласил папу Римского в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил папу Римского Франциска посетить Северную Корею, передает Ренхап.

Уточняется, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время предстоящего визита в Европу передаст папе Римскому приглашение от Ким Чен Ына.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу и обсудили ряд двусторонних вопросов. Также премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердили подготовку к визиту Ким Чен Ына в Россию.