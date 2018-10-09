Эстония выступила против возвращения России в ПАСЕ

Делегация Эстонии выступила против восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в эстонской делегации считают, что в ПАСЕ предпринимается попытка облегчить возвращение России.

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Как отмечается, в настоящее время в ПАСЕ обсуждается возможное изменение процедуры принятия решений в ассамблее.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Турции вместе защищать демократию в ПАСЕ.