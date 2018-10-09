Трамп обеспокоен судьбой пропавшего саудовского журналиста
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с пропажей оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
По его словам, данная ситуация его «беспокоит».
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Он также добавил, что в настоящее время «никто не знает ничего об этом».
Ранее сообщалось, что Турция обратилась к Саудовской Аравии за разрешением на проведение обыска в генконсульстве страны.
Как отмечается, данный запрос связан с исчезновение оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.