Посол Нидерландов в Москве прибыла в МИД

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос прибыла в МИД в свете «шпионского скандала». Об этом сообщает РИА «Новости»

Вызов посла связан с обвинениями Амстердама в адрес России о кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как отмечается, Москва изложит нидерландскому дипломату свою точку зрения на ситуацию.

В понедельник, 8 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «мегафонной дипломатией» обвинения в адрес России в кибератаках. Он обратил внимание, что апрельский инцидент начали активно обсуждать только в последние дни.