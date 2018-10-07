Партия Додика заявила о его победе на выборах президента Боснии и Герцеговины

Действующий президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик одержал победу на выборах президента, проходивших в стране сегодня, 7 октября, передает Reuters со ссылкой на заявление Сербской партии Додика.

По данным партии, по итогам подсчета 72% бюллетеней у Додика 55% голосов.

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При этом отмечается, что после обработки 17,6% бюллетеней с 55% голосов лидировала соперница Додика — Желька Цвиянович.

Ранее сообщалось, что 30 сентября состоялась встреча президента Боснии и Герцеговины с российским лидером Владимиром Путиным. Как отмечалось, президент России пожелал Додику удачи на выборах 7 октября, а тот, в свою очередь, подарил Путину «перевернутый флаг России».