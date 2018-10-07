Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения

Лидеры государств поздравляют российского президента Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает сайт Кремля.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 66 лет.

В сообщении говорится, что в адрес Путина приходят многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций.

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Ряд лидеров лично позвонили российскому президенту. Среди них президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана — Ильхам Алиев, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Белоруссии — Александр Лукашенко и Сербии — Александр Вучич.

К личным поздравлениям также присоединились премьер-министры Армении и Израиля Никол Пашинян и Биньямин Нетаньяху.