Кавано утвержден в должности верховного судьи США

Кандидат на пост верховного судьи Соединенных Штатов утвержден в должности на голосовании в Сенате, передает Reuters.

Как отмечается, за кандидатуру Кавано проголосовали 50 сенаторов, против высказались 48 человек.

По имеющимся данным, голосование в Сенате сопровождалось протестами, а выкрики противников Кавано едва не прервали утверждение кандидата в должности.

Ранее сообщалось, что Сенат США проголосовал за продвижение Кавано финальному голосованию.