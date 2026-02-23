Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Уиткофф и Кушнер продолжат переговоры с Ираном

Уиткофф и Кушнер направятся в Женеву для продолжения переговоров с Ираном
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Женеву для участия в новом раунде переговоров с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что очередной раунд переговоров с Ираном состоится в четверг, 26 февраля. В течение последних недель стороны пытаются достичь соглашения по ядерной сделке.

По данным агентства, влиять на переговорный процесс может возможность нанесения ударов со стороны США, обсуждаемая ранее.

На данный момент Иран и США в ходе непрямых контактов в Женеве обменялись предложениями по урегулированию разногласий, связанных с иранской ядерной программой, есть «обнадеживающие сигналы», заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах США и Ирана есть небольшой прогресс, но стороны еще далеки друг от друга.

Ранее в Иране назвали обязательные условия для нового соглашении с США.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!