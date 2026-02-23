Уиткофф и Кушнер продолжат переговоры с Ираном

Уиткофф и Кушнер направятся в Женеву для продолжения переговоров с Ираном

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Женеву для участия в новом раунде переговоров с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что очередной раунд переговоров с Ираном состоится в четверг, 26 февраля. В течение последних недель стороны пытаются достичь соглашения по ядерной сделке.

По данным агентства, влиять на переговорный процесс может возможность нанесения ударов со стороны США, обсуждаемая ранее.

На данный момент Иран и США в ходе непрямых контактов в Женеве обменялись предложениями по урегулированию разногласий, связанных с иранской ядерной программой, есть «обнадеживающие сигналы», заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах США и Ирана есть небольшой прогресс, но стороны еще далеки друг от друга.

Ранее в Иране назвали обязательные условия для нового соглашении с США.