«В квартиры кидают «коктейли Молотова»: россиянин рассказал о ситуации в Мексике

В мексиканских городах Гвадалахара и Пуэрто-Вальярта продолжается стрельба после ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), наркобарона Немесио Осегера Сервантеса, известного под прозвищем Эль Менчо. Об этом «Известиям» рассказал россиянин Евгений Энников.

По словам мужчины, сейчас он находится в Мехико. Россиянин отметил, что ему повезло успеть вернуться из штата, где происходит «самая ожесточенная ситуация». При этом в столице Мексики полиции в три раза больше, чем обычно, добавил очевидец.

«Что касается Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты <...> стреляют, поджигают машины, люди едут на машине — их оттуда выкидывают. <...> В квартиры кидают «коктейли Молотова», — сказал Энников.

23 февраля в мексиканском штате Халиско в ходе спецоперации сил безопасности был ликвидирован Эль Менчо — лидер одного из самых мощных наркокартелей страны CJNG. После известий о его ликвидации в Халиско и еще как минимум восьми штатах вспыхнули беспорядки: члены картеля перекрывали дороги, жгли автомобили и грабили магазины. Власти ввели усиленные меры безопасности, временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

