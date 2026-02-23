Дворник получил премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна в Санкт-Петербурге мальчика, получил премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что миллион рублей уже поступил на его счет.

По словам мужчины, деньги он отправит в Узбекистан семье: потратят на строительство дома и лечение его отца. У Ибадуллаева четверо детей, все девочки.

До этого стало известно, что мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажки на Петрозаводской улице. Ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Когда ребенок больше не мог держаться и разжал руки, мужчина поймал его. После этого дворник занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая.

Мать ребенка, предпринимательница и автор подкастов, в момент падения была в кухне. У ее сына аутизм, он ходит в специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. В прошлом мальчик оставался один в комнате, но никогда не открывал окно. Женщина заметила исчезновение сына спустя 10 минут. По последним данным, мальчик в реанимации в стабильном состоянии. У него несколько переломов, в том числе ноги, и травмы внутренних органов. Дворник тоже пострадал.

Ранее мужчина спас из пожара 85-летнюю соседку в инвалидной коляске с помощью кувалды.