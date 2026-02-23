Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Дворник получил премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге

Спасший мальчика в Петербурге дворник получил премию имени Тиграна Кеосаяна
Телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна в Санкт-Петербурге мальчика, получил премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что миллион рублей уже поступил на его счет.

По словам мужчины, деньги он отправит в Узбекистан семье: потратят на строительство дома и лечение его отца. У Ибадуллаева четверо детей, все девочки.

До этого стало известно, что мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажки на Петрозаводской улице. Ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Когда ребенок больше не мог держаться и разжал руки, мужчина поймал его. После этого дворник занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая.

Мать ребенка, предпринимательница и автор подкастов, в момент падения была в кухне. У ее сына аутизм, он ходит в специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. В прошлом мальчик оставался один в комнате, но никогда не открывал окно. Женщина заметила исчезновение сына спустя 10 минут. По последним данным, мальчик в реанимации в стабильном состоянии. У него несколько переломов, в том числе ноги, и травмы внутренних органов. Дворник тоже пострадал.

Ранее мужчина спас из пожара 85-летнюю соседку в инвалидной коляске с помощью кувалды.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!