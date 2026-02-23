На Украине произошел еще один взрыв, снова пострадали полицейские

В городе Николаев на юге Украины произошел взрыв на территории неработающей АЗС. Об этом сообщает Национальная полиция республики в Telegram-канале.

«В городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, двое из них находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

22 февраля во Львове на западе Украины произошел теракт, в результате которого не выжила 23-летняя полицейская. Еще 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Силовикам уже удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. Как оказалось, у нее есть украинское гражданство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине мужчина бросил гранату в полицейских.