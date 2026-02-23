Размер шрифта
Стало известно, выступят ли российские паралимпийцы с флагом и гимном на Играх-2026

Глава IPC Парсонс заявил, что у России не отнимут флаг и гимн на Играх-2026
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что российские спортсмены выступят с национальными атрибутами Играх-2026. Его слова приводит The Independent.

По его словам, предстоящий бойкот украинской делегации из-за этого ничего не изменит.

«Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично. Мы хотим донести послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их (украинцев) принять участие, но если они не хотят, то мы это уважаем», — заявил Парсонсю

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать с С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее спецпосланник Трампа поддержал возвращение паралимпийцам из РФ права выступать с флагом.
 
