Посол ЕС пошутил о своем отравлении водой в Ираке

Посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа в своем твиттере сообщил, что отравился загрязненной питьевой водой в городе Басре,

«Спасибо всем, кто поинтересовался моим здоровьем. Я действительно почувствовал себя плохо этим утром и мне пришлось отменить несколько встреч. Врач из ЮНИСЕФ диагностировал отравление загрязненной водой», — написал Блекуа.

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Он также пошутил, что «не намеревался выражать свою солидарность с жителями Басры до такой степени», однако отметил, что теперь «точно разделяет» их чувства.

Ранее сообщалось, что в Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой.