ФБР: обвинения в адрес Кавано не подтвердились

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что в ходе седьмого расследования ФБР по обвинениям в сексуальном насилии, выдвинутых в адрес кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, не было найдено никаких подтверждений его вины, передает РИА «Новости».

«ФБР закончило свое расследование по Кавано. Факт состоит в том, что эти обвинения не подтвердились — ни одно из них», — сказал Макконнелл по итогам брифинга ФБР.

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Вместе с этим, отмечается, что лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил о несогласии с итогами расследования, назвал его неполным и недостаточным.

Ранее сообщалось, что Time составил портрет обвинившей Кавано в сексуальном харассменте из ее показаний.