Глава МИД Британии рассказал об обсуждении новых санкций против России

Глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство предложит союзникам поднять вопрос о введении новых антироссийских санкций в связи с нарушением Россией норм международного права. Об этом министр сказал Sky News.

По словам Ханта, правительству России нужно дать понять, что пренебрежение международными нормами не останется без последствий.

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«Мы обсудим с нашими союзниками, какие новые санкции могут быть применены», — сказал Хант.

Ранее представитель нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейн обнародовал имена четырех граждан России, которые были задержаны за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия.