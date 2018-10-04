AP: Пенс обвиняет Китай в нежелании видеть Трампа президентом США

Вице-президент США Майк Пенс намерен обвинить Китай в попытке подрыва авторитета президента США Дональда Трампа накануне промежуточных выборов 2018 года, сообщает Associated Press со ссылкой на подготовленные материалы к его будущему выступлению в институте Хадсона.

В речи Пенса говорится, что Китай нацелен на «отрасли и государства, которые будут играть важную роль на выборах 2018 года», которые пройдут на территории США 6 ноября. Он также отмечает, что Китай хочет повлиять на голосование избирателей против администрации Трампа.

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«Китай хочет другого американского президента», — говорится в тексте Пенса.

Мотивы Пекина, согласно тексту речи вице-президента, основаны на том, что администрация Дональда Трампа в настоящее время проводит новую жесткую риторику в отношении торговой, экономической и внешней политики Китая.

Помимо этого, в тексте отмечается, что Китай использует свою власть для того, чтобы вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов.