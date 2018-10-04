Рада приняла закон о продлении особого статуса Донбасса

Верховная Рада Украины приняла закон о продлении особого статуса Донбасса, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что решение поддержали 245 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроект продлевает особый статус Донецкой и Луганской областей на срок до 31 декабря 2019 года.

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«Целью принятия акта является внедрение на срок, который заканчивается 31 декабря 2019 года, особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предложил продлить особый статус Донбасса.