Болтон обвинил Тегеран в сохранении ядерной программы

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Иран не сворачивает свою ядерную программу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «последние сообщения» указывают на то, что Тегеран наращивает свою активность.

Он также добавил, что разведка США рассматривает документы Израиля об атомном складе Ирана.

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Болтон подчеркнул, что в данных материалах есть некоторые «впечатляющие детали».

Ранее сообщалось, что Болтон оценил решение суда ООН по иску Ирана к США.