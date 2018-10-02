Politico узнал о встрече Манафорта и Мюллера по делу о сговоре между Трампом и Россией

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт встретился с специальным прокурором США Робертом Мюллером и его командой, которые расследуют возможный сговор между российскими властями и штабом Трампа на выборах 2016 года, пишет американский журнал Politico.

Это была плановая встреча, так как ранее Манафорт согласился пойти на сделку со следствием, отмечается в материале. Издание заметило двух адвокатов Манафорта (Ричарда Вестлинга и Тома Зенле), которые совещались за пределами офиса Мюллера с одним ведущих прокуроров из команды спецпрокурора Эндрю Вайсманом, говорится в материале. Мужчины вышли за едой, после чего вернулись в здание, в котором находится штаб-квартира команды спецпрокурора Мюллера.

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Представители Манафорта и Мюллера отказались предоставить комментарии Politico.

Манафорт признал себя виновным по двум обвинениям: финансовое мошенничество и незаконное лоббирование, напоминает издание. Помимо этого, экс-сотрудник Трампа согласился сотрудничать с Мюллером в его расследовании о предполагаемом сговоре в 2016 году между предвыборным штабом на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа и российскими властями.

Вынесение приговора Манафорту ожидается после промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября.

Россия отрицает сговор с штабом Трампа на выборах президента в 2016 году.