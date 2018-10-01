МИД России осудил вторжение косовского спецназа в населенные сербами районы

В российском МИДе осудили вторжение косовского спецназа в населенные сербами районы на севере края, отметив, что данная «провокация» могла привести к кровопролитию и дестабилизации на Балканах. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства.

По ее словам, «демонстративное вторжение» косовского полицейского спецназа нарушает договоренностям между Белградом и Приштиной, целью «провокации» она назвала запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию.

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«Продолжение силовых попыток установления Приштиной контроля над сербонаселенными районами края ведет к разжиганию межэтнической напряженности, лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию», — предупредила Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона осуждает пассивное поведение международных сил, хотя мандат ООН обязывает их обеспечивать мир и безопасность в крае.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о помощи Сербии в Косово.