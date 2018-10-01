МИД России призвал не вмешиваться в референдум в Македонии

В МИД России заявили, что референдум в Македонии должен проходить без вмешательства извне, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что незамедлительная поддержка итогов референдума в Македонии со стороны ЕС и НАТО говорит о желании обеспечить ускоренное втягивание Скопье в альянс, несмотря на мнение населения, в то время как долгосрочное решение может быть найдено только самими сторонами.

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«Явка 36,8% не позволяет признать плебисцит состоявшимся (для этого необходимо 50%) и недвусмысленно свидетельствует, что македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения — ведущие политики из стран НАТО и Евросоюза непосредственно участвовали в развернутой пропагандистской кампании, без стеснения вмешиваясь во внутренние дела этой балканской страны», — говорится в комментарии МИД.

Ранее председатель государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоский после подсчета 100% бюллетеней признал референдум о переименовании Македонии несостоявшимся из-за низкой явки.