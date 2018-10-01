В сети высмеяли появление Порошенко на свадьбе

В сети пользователи активно обсуждают видео, на котором президент Украины Петр Порошенко якобы случайно оказался на свадьбе двух харьковчан, передает РИА «Новости».

Автор видео сообщил, что во время фотосессии жениха и невесты проезжавший мимо кортеж остановился, а из него вышел Порошенко.

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Пользователи сочли «внезапный визит» украинского президента постановкой перед грядущими выборами.

Многие шутили, что после ролика Порошенко «украл конверт с деньгами», «ударил жениха и уехал с невестой».

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019-го, парламентские — осенью того же года.