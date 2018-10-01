В Кремле рассказали, что думают о «помощи» Ми-6 в приходе Путина к власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова бывшего главы британской разведывательной службы Ми-6 Ричарда Дирлава, который выразил сожаление, что ведомство помогло Владимиру Путину прийти к власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, эти данные являются новой информацией.

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«Мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия», — сказал Песков.

Он добавил, что подобное заявление не является поводом для комментариев со стороны Кремля.

Ранее Дирлав рассказал о том, что в 2000 году к нему обратился офицер КГБ, находившийся в Лондоне, и попросил организовать визит тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в Санкт-Петербург на премьеру оперы «Война и Мир» по приглашению Путина. Он добавил, что в настоящее время в ведомстве сожалеют о том, что «закрепили репутацию» Путина, однако на тот момент отношения с Россией были достаточно хорошими.