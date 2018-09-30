Премьер Македонии оценил референдум о переименовании страны

Македонский премьер-министр Зоран Заев высказался о проведенном в стране референдуме, на котором решается вопрос о переименовании страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы имели успех демократии, успех европейской Македонии», — сказал Заев после голосования.

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Он отметил, что голосование стоит расценивать как успех страны и населения Македонии.

Заев также предположил, что большинство голосовавших выступили за переименование Македонии. Он уточнил, что после референдума этот вопрос также рассмотрит македонский парламент.

Ранее сообщалось, что в Македонии завершился референдум о переименовании страны. Отмечалось, что явка приблизилась к отметке в 35%.