Глава МИД Британии сравнил Евросоюз с тюрьмой

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сравнил Евросоюз с тюрьмой и заявил, что попытка наказать Британию за выход из ЕС приведет к кризису союза, передает Reuters.

«Урок истории ясен: если вы превращаете клуб ЕС в тюрьму, то желание сбежать из нее не будет уменьшаться. оно будет расти, и мы будем не единственными заключенными, которые захотят сбежать», — сказал Хант.

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Он также подчеркнул, что в настоящий момент руководство ЕС пытается найти способ «удержать клуб вместе», наказывая тех его членов, которые решают уйти. Об этом Хант заявил в ходе ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании.

Ранее сообщалось, что Хант выступил с угрозой в адрес ГРУ.