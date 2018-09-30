В Македонии начался референдум о переименовании страны

В Македонии началось голосование на консультативном референдуме об изменении названия страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную избирательную комиссию (ГИК) Македонии.

По данным македонского избиркома, принять участие в референдуме могут около 1,8 млн человек. Избирательные участки будут открыты с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск).

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Сообщается, что людям на референдуме будет задан вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?».

Как отмечается, для признания референдума состоявшимся необходимо, чтобы проголосовали более половины избирателей — примерно 903 тысячи жителей страны.

Ранее стало известно, что в Македонии накануне референдума вспыхнула волна fake news.