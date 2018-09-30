Власти Воронежской области объяснили выплату замгубернатора 23 окладов

В правительстве Воронежской области заявили, что заместитель губернатора региона Юрий Агибалов получил единовременную выплату 23 окладов на основании регионального закона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, согласно закону, лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов в качестве доплаты.

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Как отмечается, власти Воронежской области также подчеркнули, что СМИ завысили размер выплат Агибалову.

Ранее СМИ сообщили, что воронежский губернатор не увидел ничего незаконного в выплате 23 окладов своему заму.