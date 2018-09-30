Макфол призвал к усилению санкций против России

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что американскому правительству необходимо автоматически продлевать санкции против России. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, Вашингтон должен выработать специальное законодательство для продления антироссийских санкций.

Реклама

Он также добавил, что США следует продлевать санкции для того, чтобы Россия изменила свое «воинственное поведение».

Макфол подчеркнул, что если президент США Дональд Трамп «не сможет принять» подобное решение, это должен сделать конгресс.

Ранее сообщалось, что при Минфине России создали департамент по противодействию санкциям.