Трамп обвинил демократов в «сливе информации» по делу Кавано

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ФБР выяснит, кто передал конфиденциальное письмо с обвинениями в домогательствах против кандидата на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано в СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он рассчитывает узнать от ФБР о том, как часть расследования в отношении Кавано попало в прессу.

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Он также добавил, что хочет понять, «какой демократ слил информацию».

Трамп подчеркнул, что ФБР стоит «воспользоватся шансом» во время расследования обвинений против Кавано.

Ранее СМИ сообщили, что ФБР связались со второй потерпевшей по делу о сексуальном насилии Кавано.