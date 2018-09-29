Порошенко выразил уверенность в принятии ООН резолюции по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уверен в принятии Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, согласно которой Россия будет признана «страной-оккупантом», передает РИА «Новости».

По мнению Порошенко, благодаря его участию в Генассамблее ООН и встречам с мировыми лидерами ряд стран мира заверил его в солидарности с Украиной.

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«Точно будет принята резолюция ООН по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию», — заявил Порошенко.

Данное заявление украинский лидер сделал в ходе выступления на международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».

Ранее Порошенко ответил на обвинения ряда СМИ в ведении бизнеса в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.