Трамп рассказал о расследовании обвинений против Кавано

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в адрес кандидата на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано, займет не больше недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По его словам, ФБР должно изучить досье Кавано.

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Он также добавил, что данное изучение будет ограничено по объему.

Трамп подчеркнул, что расследование ФБР должно быть завершено менее чем за неделю.

Ранее сообщалось, что Трамп прикажет ФБР заняться расследованием обвинений против Кавано.