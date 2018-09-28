Трамп прикажет ФБР расследовать обвинения против Кавано

Президент США Дональд Трамп прикажет ФБР заняться расследованием обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в адрес Бретта Кавано, чью кандидатуру на должность верховного судьи поддержали 11 из 21 сенатора комитета сената Соединенных Штатов Америки по судебной системе, передает Reuters.

Об этом сообщил представитель администрации Белого дома.

Кавано, обвиненный в сексуальных домогательствах и изнасилованиях во время учебы в старшей школе и университете, заявил, что не мог этого совершить, так как был девственником, когда произошли события, о которых заявили его обвинители.