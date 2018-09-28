Кучма решил покинуть пост представителя Украины в контактной группе

Бывший президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщил представитель Президентского фонда Леонида Кучмы, передает ТАСС.

«Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост», — сказал он.

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Сам Кучма рассказал, что принял это решение давно. Экс-президент Украины объяснил, что хочет дать возможность поработать кому-то еще, когда достигнет «критического возраста». Кроме того, по его словам, встречи контактной группы даются ему тяжело в физическом плане.

Кучма добавил, что не хотел бы «анализировать полные причины», которые подталкивают его к уходу.

Ранее Кучма назвал «ужасом» ситуацию на Украине.