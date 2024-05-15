Продажи российских активов за рубежом выросли в семь раз

По итогам первого квартала иностранцы выкупили российских зарубежных активов на $1,1 млрд. Сумма в семь раз превышает значение за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет агентства AK&M.

Для сравнения: в январе — марте 2023-го денежный объем таких сделок составил $158,6 млн. При этом число сделок, напротив, сократилось с шести годом ранее до четырех.

Самой крупной сделкой в первом квартале 2024 года стала покупка инвестором из Казахстана Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли (26,19%) в Globaltrans у трех фирм с российскими бенефициарами.

Всего в 2023 году было совершено 23 сделки по покупке иностранцами принадлежащих российским компаниям или гражданам активов за границей. Общая сумма составила порядка $3,5 млрд.

Накануне сообщалось, что СПБ Биржа начала процесс разблокировки активов.

Ранее ЦБ разъяснил критерии для выкупа иностранных бумаг.