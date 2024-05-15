Президент Чехии задумался над прекращением боевых действий на Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал к завершению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве. Его слова приводит британский телеканал Sky News.

Он счел «наивным» предположение о том, что Украина в ближайшем будущем сможет вернуть утраченные территории, призвав быть реалистами. С точки зрения Павела, стороны конфликта в ходе переговоров должны достичь компромисса, «но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения».

Павел также выразил мнение, что НАТО не может разместить свой контингент на Украине, поскольку это бы привело к конфликту России и Североатлантического альянса. Поставки оружия Киеву осуществляются так, чтобы избежать эскалации, уточнил президент Чехии.

Украина, по его словам, может претендовать на вступление в НАТО после завершения боевых действий, однако для начала нужно урегулировать конфликт и восстановить мир в регионе.

До этого Павел заявил, что если Россия будет совершать конструктивные действия, то Европа должна отвечать тем же. Он также выразил мнение, что конфронтация с Россией может стать частью повседневной политической жизни. При этом политик отметил, что эта конфронтация не обязательно должна быть военной.

Ранее немецкий генерал выступил за поиски сценариев выхода из украинского конфликта.