Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Чехии задумался над прекращением боевых действий на Украине

Президент Чехии Павел заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине

close
100%
Robert Michael/Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел призвал к завершению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве. Его слова приводит британский телеканал Sky News.

Он счел «наивным» предположение о том, что Украина в ближайшем будущем сможет вернуть утраченные территории, призвав быть реалистами. С точки зрения Павела, стороны конфликта в ходе переговоров должны достичь компромисса, «но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения».

Павел также выразил мнение, что НАТО не может разместить свой контингент на Украине, поскольку это бы привело к конфликту России и Североатлантического альянса. Поставки оружия Киеву осуществляются так, чтобы избежать эскалации, уточнил президент Чехии.

Украина, по его словам, может претендовать на вступление в НАТО после завершения боевых действий, однако для начала нужно урегулировать конфликт и восстановить мир в регионе.

До этого Павел заявил, что если Россия будет совершать конструктивные действия, то Европа должна отвечать тем же. Он также выразил мнение, что конфронтация с Россией может стать частью повседневной политической жизни. При этом политик отметил, что эта конфронтация не обязательно должна быть военной.

Ранее немецкий генерал выступил за поиски сценариев выхода из украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами