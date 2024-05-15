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В Татарстане сбили неизвестный беспилотник

Mash: над селом Верхний Услон в Татарстане сбили беспилотник

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Shutterstock

Над селом Верхний Услон в Татарстане, предположительно, сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Населенный пункт расположен в 25 километрах от международного аэропорта Казани. Воздушную гавань закрыли в 7:30 на прием и отправление самолетов в целях обеспечения безопасности.

Также министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 15 мая средства противовоздушной обороны уничтожили десять ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова.

Над Белгородской областью российские военные сбили две ракеты Harm, две авиабомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и девять беспилотников ВСУ.

Над Брянской и Курской областями уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников.

В ту же ночь беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области. В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва.

Ранее Украина заявила, что разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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