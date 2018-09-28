Испания выступила за ограничение права вето в Совбезе ООН

Глава испанского правительства Педро Санчес в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Испания выступает за ограничение права вето в Совете безопасности ООН, передает РИА «Новости».

Как отмечается, ранее с таким предложением уже выступили две страны — Франция и Мексика. Они предложили создать механизм ограничения права вето постоянных членов Совбеза в том случае, если речь идет о масштабных преступлениях.

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«Испания поддерживает франко-мексиканскую инициативу, чтобы ограничить использование вето в Совете безопасности ООН в случае массовых зверств», — сказал Санчес.

В настоящее время правом вето в Совбезе ООН обладают Великобритания, США, Франция, Китай и Россия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с главой кабмина Испании отношения между Россией и ЕС.