Захарова назвала «шулерством» слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, заявление министра иностранных дел Великобритании о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН, является «шулерством», передает «Россия-1».

«Буквально час-полтора назад начали появляться срочные новости со ссылкой на главу МИД Великобритании, что он провел встречу с Сергеем Лавровым, «поставил ему на вид», «жестко указал» и так далее. Это очередное шулерство наших британских коллег, никакой встречи с Лавровым не было. Никто никому на вид ничего не поставил. Утром прошел рабочий завтрак от имени генсека ООН для стран членов-пятерки… на котором стороны высказывались на те темы, которые считали актуальными», — сказала Захарова.

Реклама

Она подчеркнула, что таким образом британская сторон интерпретировала рабочий завтрак.

«Это классика жанра — все, что мы видим от британского официоза, официального Лондона, это все сшито по одним и тем же лекалам белыми нитками. Бесконечное манипулирование информацией», — добавила Захарова.

Ранее представители российской делегации в ООН заявили, что Лавров и его британский коллега Джереми Хант не встречались на полях Генеральной ассамблеи ООН.