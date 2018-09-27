Глава МИД Британии рассказал о «жестком» разговоре с Лавровым

Глава британского МИДа Джереми Хант заявил телеканалу Sky News, что провел с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН.

По словам Ханта, беседа с Лавровым была «довольно жесткой». Также он заявил, что у него произошел «откровенный обмен» мнениями с российским министром.

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«Неприемлемо, чтобы Россия приказывала своим агентам ГРУ использовать химическое оружие на британской земле», — заключил Хант.

Британские власти считают, что Россия направила своих агентов для убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок». Официальная Москва отрицает причастность к отравлению, а также заявляет, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.

Ранее Хант заявил о намерении призвать Евросоюз к усилению антироссийских санкций в связи с отравлением «Новичком» в Солсбери.