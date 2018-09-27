В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Австралии о крушении MH17

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов дал комментарий в связи с заявлением возглавляющей австралийский МИД Маризы Пейн о крушении малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщает RT.

По словам Красова, российской стороне остается надеяться на благоразумие международного сообщества. При этом Минобороны предоставило все необходимые доказательства и сведения, указывающие на причастность к катастрофе украинской стороны.

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«К сожалению, это расследование политизировано. Одни страны объявляют санкции, другие проводят некачественные расследования», — сказал Красов.

Ранее глава австралийского МИДа заявила, что присоединяется к обвинениям против России в причастности к крушению самолета. Она подчеркнула, что Москву необходимо «привлечь к ответственности в соответствии с нормами международного права».