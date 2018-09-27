Клинцевич предложил британским СМИ переименовать Боширова в майора Пронина

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на публикацию расследования, в котором было названо «настоящее имя» Руслана Боширова, подозреваемого Великобританией в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, новое «расследование» СМИ представляет собой «типичную конспирологию».

Реклама

«С таким же успехом можно было назвать Руслана Боширова майором Прониным, если кто помнит такого персонажа из анекдотов еще времен СССР. Продолжается то, о чем мы предупреждали: чтобы сюжет не потерял остроту, он будет обрастать все новыми подробностями», — подчеркнул Клинцевич.

Он отметил, что британские СМИ в данном деле работают «в одной связке с властями».

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вбросом» публикацию о «настоящем имени» Боширова.