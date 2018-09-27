Глава МИД Германии раскритиковал лозунг Трампа «Америка превыше всего»
Глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что лозунг президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» не подходит для решения мировых проблем. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Мааса, принцип, сформулированный Трампом, не учитывает современную ситуацию и не является ответом на текущие проблемы. Он не подходит в том числе и Соединенным Штатам, поскольку такие проблемы, как климатические изменения, глобализация и цифровые технологии не учитывают границ.
«Эти вызовы мы можем устранить лишь совместно при международном сотрудничестве», — подчеркнул Маас.
Ранее Маас раскритиковал коммуникационную политику администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, о некоторых решениях Вашингтона в Германии узнают из твиттера Трампа.