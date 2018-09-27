Трамп устроил перепалку с журналистом NYT

Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции строил перепалку с журналистом The New York Times. Об инциденте написала сама газета.

Отмечается, что глава государства позволил журналисту издания задать вопрос. Трамп подчеркнул, что сделал это, «чтобы почтить газету, которую когда-то любил». В ответ журналист сказал, что газета процветает на своей «погибели».

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«Скажите на это спасибо господину Трампу», — заметил Трамп.

Журналист воздержался от благодарности президенту страны.

Ранее Трамп в очередной раз прокомментировал публикацию The New York Times о «сопротивлении» в Белом доме и призвал газету провести расследование в отношении самой себя.