Мадуро попросил ООН расследовать покушение на него

Президент Венесуэлы обратился к ООН с просьбой о проведении международного расследования покушения на него. Об этом он сказал в ходе своего выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

«Прошу ООН назначить специального делегата от генсека, чтобы он провел расследование покушения. Венесуэла открыта для этого», — сказал Мадуро.

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Он сообщил, что уже задержаны 28 исполнителей теракта. По его словам, расследование указывает на то, что покушение готовилось в США.

Ранее Мадуро обвинил три страны в помощи организации покушения на него. По его словам, правительства Чили, Колумбии и Мексики оказывали помощь террористам.