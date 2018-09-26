Лавров о деле Скрипалей: Лондону есть что скрывать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Лондон отказывается сотрудничать с Москвой по делу Скрипалей, значит, им есть что скрывать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Великобритания упорно уклоняется от совместного расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Он также добавил, что в мире нарастает «ничем не подкрепленная — в стиле хайли лайкли — риторика в связи с делом Скрипалей».

Лавров подчеркнул, что Москва неоднократно призывала Лондон к совместному расследованию данного дела.

Ранее сообщалось, что МИД России опроверг информацию о «завербованном» российском дипломате в деле Скрипалей.