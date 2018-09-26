Госдеп анонсировал визит Помпео в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Северную Корею в октябре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

По данным агентства, Помпео намерен посетить Пхеньян для обсуждения вопросов денуклеаризации Корейского полуострова.

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Как отмечается, Помпео также планирует обсудить подготовку к встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время будет объявлено о его новой встрече с Ким Чен Ыном.

По его словам, он намерен встретиться с Ким Чен Ыном «очень скоро».