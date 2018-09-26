В США застопорился законопроект по борьбе с харассментом

В США никак не могут принять законопроект по борьбе с сексуальными домогательствами, пишет издание The Daily Beast.

Это происходит во время ожесточенной борьбы с обвинениями в харассменте против кандидата на пост судьи в Верховный суд США Бретта Кавано, которого активно продвигает президент США Дональд Трамп. Данный законопроект должен представить новую, модернизированную политику в отношении сексуальных домогательств, поясняет издание.

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В частности, сенат и палата представителей не смогли согласовать свои версии законопроекта. Две палаты конгресса пытаются сформировать свою собственную политику в отношении харассмента после серии громких обвинений в сексуальных домогательствах, которые привели к отставке нескольких членов конгресса США, отмечает издание.

В начале 2018 года палата представителей и сенат приняли два разных законопроекта. Однако через несколько месяцев после прошедших голосований законодатели сомневаются, что они смогут согласовать два законопроекта до промежуточных выборов в ноябре.