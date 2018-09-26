Кремль отреагировал на сообщения СМИ об отказе Москвы принять Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывалась принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после крушения российского самолета Ил-20 в Сирии. Слова Пескова передает РИА «Новости».

Ранее газета Haaretz писала, что российские власти отказались принять в Москве делегацию израильских политиков после крушения Ил-20. Отмечалось, что посетить Россию, среди других израильских политиков, мог Нетаньяху.

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«Нет, это не так. В данном случае эта газета дает неправильную информацию», — сказал Песков.

Он уточнил, что представители Израиля с самого начала предлагали направить в Москву делегацию во главе с командующим военно-воздушными силами Амиком Норкиным. Впоследствии он посетил Россию.

Российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО 17 сентября. В результате крушения воздушного судна погибли 15 человек.