В Крыму назвали «предсказуемым маразмом» попытку запрета слова «Крым» в ООН

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк заявил, что российских правозащитников не хотели пускать на 39-ю сессию Совета по правам человека ООН. Мнение депутата передает ФАН.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте России Александр Молохов заявил, что представители секретариата ООН пытались запретить российским правозащитникам произносить слово «Крым» на выступлениях в организации.

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Черняк также рассказал, что «до последнего» было неизвестно, разрешат ли представителям России выступать в ООН с докладами по Крыму.

«Этот маразм и идиотизм был предсказуем, потому что им, к сожалению, болеют многие западные политики, которые оказывают давление на аппарат Совета по правам человека в частности и ООН в целом», — сказал Черняк.

Депутат также в очередной раз указал на законность присоединения Крым в России и отметил, что, по его мнению, в ООН закончилась «мышиная возня» по вопросу Крыма. В чем заключалась «возня» он не уточнил.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.